Conference League, i finali delle gare delle 18.45: vincono AZ, Rayo Vallecano e AEK
Di seguito i risultati finali delle sfide di Conference League cominciate alle 18.45:
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - Alkmaar 0-3: 17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Din. Kiev 2-1: 18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1: 65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2: 6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK 1-2: 4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2: 50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
Ore 21
Aberdeen - Strasburgo
Hamrun - Shakhtar
KuPS - Losanna
Lech - Magonza
Lincoln - Sigma Olomouc
Rakow - Zrinjski
Rijeka - Celje
Shelbourne - Crystal Palace
Rapid - Omonia