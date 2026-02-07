La Fiorentina si butta via, Condò: "Il pareggio non è un furto, ma i viola erano avanti"

La Fiorentina butta via altri due punti: nonostante una rimonta costruita con fatica sul Torino, i viola si fanno riprendere in pieno recupero dal gol del definitivo 2-2 siglato da Maripan. Dagli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha detto la sua in merito alla prestazione della squadra di Paolo Vanoli.

Queste le sue parole: "Se il pareggio è giusto? Era una partita da 1X, non è un furto il pareggio, ma era leggermente avanti la Fiorentina. Siamo di fronte oggi alle squadre che prendono più gol: Fiorentina e Torino hanno subito 80 gol: 38 la Fiorentina, 42 il Torino".

Poi su Solomon: "Se è stato il migliore della Fiorentina? Sì, sono d'accordo. Direi che ormai degli acquisti della Fiorentina è quello più concreto, quello che ha fatto di più. Gol bello, ma anche tutto il resto".