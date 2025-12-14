La Fiorentina domina e trova il pari per un autogol sfortunatissimo di Nunez: 1-1 al Franchi
La Fiorentina dopo aver dominato per lunghi tratti di ripresa trova il pareggio contro l’Hellas Verona al 69’. Sfortunatissima la squadra scaligera nell’occasione: con Kean che calcia centrale, la palla viene respinta da Montipò, sbatte sulle gambe di Unai Nunez e finisce in porta.
