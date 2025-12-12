La Fiorentina recupera 6 posizioni in Conference. E ora? C'è un turno da giocare

La Fiorentina torna a vincere in Conference League e risale di sei posizioni. A oggi è virtualmente qualificata ai playoff anche se manca ancora la certezza aritmetica. Ma i viola hanno ancora la possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale. Servirà vincere a Losanna, partita sulla carta alla portata ma occhio agli elvetici che ai preliminari hanno eliminato niente meno che il Besiktas. I tre punti tuttavia potrebbero non bastare, sarà necessario che tre delle squadre immediatamente davanti frenino.

18 dicembre, Losanna - Fiorentina

CONFERENCE LEAGUE - LEAGUE PHASE, 5ª GIORNATA



Breidablik - Shamrock Rovers 3-1

32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson

Drita - AZ Alkmaar 0-3

17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq

Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1

18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson

Hacken - AEK Larnaca 1-1

65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)

Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2

6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)

Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)

Samsunspor - AEK Atene 1-2

4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)

Shkendija - Slovan Bratislava 2-0

33' Latifi, 45'+1 Spahiu

Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2

50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)

Aberdeen - Strasburgo 0-1

36' Godo

Hamrun - Shakhtar 0-2

61' Meirelles, 64' Isaque Silva

KuPS - Losanna 0-0

Lech - Mainz 1-1

28' Kawasaki (M), 41' rig. Ishak (L)

Lincoln - Sigma Olomouc 2-1

8' Vasulin (S) 19' aut. Koutny (L), 73' Pozo (L)

Rakow - Zrinjski 1-0

45'+5 rig. Brunes

Rijeka - Celje 3-0

55' Adjei, 71' Petrovic, 78' Fruk

Shelbourne - Crystal Palace 0-3

11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino

Rapid Vienna - Omonia 0-1

19' Neofytou

CLASSIFICA

1. Strasburgo 13 (+4)

2. Shakhtar 12 (+5)

3. Rakow 11 (+6)

4. AEK Atene 10 (+6)

5. Samsunspor 10 (+6)

6. Sparta Praga 10 (+4)

7. Rayo Vallecano 10 (+3)

8. Mainz 10 (+2)

9. Crystal Palace 9 (+5)

10. AEK Larnaca 9 (+5)

11. Fiorentina 9 (+4)

12. Celje 9 (+1)

13. Alkmaar 9 (0)

14. Rijeka 8 (+3)

15. Omonia 8 (+2)

16. Losanna 8 (+2)

17. Noah 8 (+1)

18. Jagiellonia 8 (+1)

19. Drita 8 (-1)

20. Lech 7 (+3)

21. Shkendija 7 (0)

22. Sigma Olomouc 7 (-1)

23. Univ. Craiova 7 (-1)

24. Lincoln 7 (-5)

25. KuPS 6 (+1)

26. Zrinjski 6 (-2)

27. Breidablik 5 (-3)

28. Dinamo Kiev 3 (-2)

29. Hacken 3 (-2)

30. Legia 3 (-3)

31. Slovan Bratislava 3 (-5)

32. Hamrun 3 (-5)

33. Aberdeen 2 (-8)

34. Shelbourne 1 (-7)

35. Shamrock Rovers 1 (-8)

36. Rapid Vienna 0 (-11)