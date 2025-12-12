La Fiorentina recupera 6 posizioni in Conference. E ora? C'è un turno da giocare
La Fiorentina torna a vincere in Conference League e risale di sei posizioni. A oggi è virtualmente qualificata ai playoff anche se manca ancora la certezza aritmetica. Ma i viola hanno ancora la possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale. Servirà vincere a Losanna, partita sulla carta alla portata ma occhio agli elvetici che ai preliminari hanno eliminato niente meno che il Besiktas. I tre punti tuttavia potrebbero non bastare, sarà necessario che tre delle squadre immediatamente davanti frenino.
18 dicembre, Losanna - Fiorentina
CONFERENCE LEAGUE - LEAGUE PHASE, 5ª GIORNATA
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - AZ Alkmaar 0-3
17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1
18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1
65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2
6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK Atene 1-2
4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0
33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2
50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
Aberdeen - Strasburgo 0-1
36' Godo
Hamrun - Shakhtar 0-2
61' Meirelles, 64' Isaque Silva
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Mainz 1-1
28' Kawasaki (M), 41' rig. Ishak (L)
Lincoln - Sigma Olomouc 2-1
8' Vasulin (S) 19' aut. Koutny (L), 73' Pozo (L)
Rakow - Zrinjski 1-0
45'+5 rig. Brunes
Rijeka - Celje 3-0
55' Adjei, 71' Petrovic, 78' Fruk
Shelbourne - Crystal Palace 0-3
11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino
Rapid Vienna - Omonia 0-1
19' Neofytou
CLASSIFICA
1. Strasburgo 13 (+4)
2. Shakhtar 12 (+5)
3. Rakow 11 (+6)
4. AEK Atene 10 (+6)
5. Samsunspor 10 (+6)
6. Sparta Praga 10 (+4)
7. Rayo Vallecano 10 (+3)
8. Mainz 10 (+2)
9. Crystal Palace 9 (+5)
10. AEK Larnaca 9 (+5)
11. Fiorentina 9 (+4)
12. Celje 9 (+1)
13. Alkmaar 9 (0)
14. Rijeka 8 (+3)
15. Omonia 8 (+2)
16. Losanna 8 (+2)
17. Noah 8 (+1)
18. Jagiellonia 8 (+1)
19. Drita 8 (-1)
20. Lech 7 (+3)
21. Shkendija 7 (0)
22. Sigma Olomouc 7 (-1)
23. Univ. Craiova 7 (-1)
24. Lincoln 7 (-5)
25. KuPS 6 (+1)
26. Zrinjski 6 (-2)
27. Breidablik 5 (-3)
28. Dinamo Kiev 3 (-2)
29. Hacken 3 (-2)
30. Legia 3 (-3)
31. Slovan Bratislava 3 (-5)
32. Hamrun 3 (-5)
33. Aberdeen 2 (-8)
34. Shelbourne 1 (-7)
35. Shamrock Rovers 1 (-8)
36. Rapid Vienna 0 (-11)
