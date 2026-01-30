Pisa, Stojilkovic ha firmato: acquisto a titolo definitivo dal Cracovia

Filip Stojilkovic è un nuovo attaccante del Pisa, il club toscano ha pubblicato anche il comunicato ufficiale che ne conferma l'arrivo dal Cracovia: "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Klub Sportowy Cracovia (Polonia) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Stojilković, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Attaccante di nazionalità svizzera, classe 2000, Filip Stojilković si è messo in evidenza giovanissimo con la maglia dell’FC Zurigo nella Swiss Promotion League per poi trasferirsi in Germania prima all’Hoffenheim e poi all’FC Wil. Da lì il ritorno in Svizzera al Sion, ulteriore tappa di una carriera che lo ha visto protagonista anche con l’Aarau, il Darmstadt 98, l’FC Kaiserlautern, l’OFK Beograd e infine con il Klub Sportowy Cracovia nella PKo Bank Polski Ekstraklasa, il principale campionato polacco dove nella stagione in corso ha collezionato 18 presenze (7 gol, 3 assist). Filip Stojilković ha vestito anche le maglie di tutte le Nazionali giovanili della Svizzera fino alla Under 21 con ha raggiunto quota 25 presenze (2 gol)

A Filip rivolgiamo l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori e il benvenuto nella città della Torre Pendente".