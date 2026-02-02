Condò: "L'Inter ha la necessità di vincere qualcosa per lenire la scottatura dell'anno scorso"

"Nel turno più allungato del campionato - cinque serate, siamo appena a metà - l’Inter ha aggiunto sulle spalle di Roma (oggi a Udine) e Milan (domani a Bologna) la soma psicologica di altri tre punti: se le inseguitrici non vincono, e i loro impegni sono tutt’altro che banali, la distanza dal vertice si dilata". Pensieri e parole di Paolo Condò, espressi in un fondo pubblicato oggi sul Corriere della Sera.

"All’alba di febbraio - prosegue il giornalista - è interessante annotare come i nerazzurri, fra Serie A (23 gare) e girone di Champions (8), rispetto a un anno fa abbiano raccolto gli stessi punti, 70, ma diversamente divisi: 15 contro 19 in Champions, e infatti dovranno passare per il playoff che l’anno scorso riuscirono a risparmiarsi, ma 55 contro 51 in campionato, e questo vuol dire solido primato anziché secondo posto come il 2 febbraio 2025 (a tre punti dal Napoli).



Condò sottolinea la necessità di trofei dell'Inter: "Difficile dire quanto sia uno scambio «studiato»; di certo va incontro all’esigenza di «vincere qualcosa» per lenire la scottatura dell’anno scorso, quando l’Inter seppe competere fino in fondo per tutto ma arrivò ovunque seconda (e in semifinale di Coppa Italia). Le modalità della vittoria di Cremona sono in questo senso esemplari: prima fase dominante con i due gol, lungo controllo in modalità risparmio energetico, qualche limitata ansia finale. L’ultima volta che il centrocampo titolare Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan era assente in blocco dalla formazione iniziale risaliva al 29 novembre 2023 (Benfica-Inter 3-3). Le premesse per evitare il crollo domestico dello scorso aprile vengono poste anche così".