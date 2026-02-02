Condò: "Bravi Carnesecchi e Audero. Uno ha rincuorato Nico Paz, l'altro ha evitato recite"

Portieri da applausi. Per il lato umano, oltre che per il rendimento in campo. Marco Carnesecchi che rincuora Nico Paz dopo il rigore fallito all'ultimo minuto di Como-Atalanta ed Emil Audero che evita recite dopo il petardo esploso a due passi da lui. A battergli le mani è Paolo Condò, che li elogia così nel suo editoriale per il Corriere della Sera:

Due portieri, infine, meritano una menzione. Marco Carnesecchi ha parato un rigore decisivo in fondo al recupero di Como-Atalanta, dando un valore concreto alla partita forzatamente difensiva dei suoi, frustrati dall’espulsione di Ahanor dopo 7 minuti. Carnesecchi è un gran portiere ma anche un ragazzo intelligente e sensibile: nella gioia si è ricordato del disagio di Nico Paz, al terzo rigore fallito, e l’ha rincuorato.

A Cremona, invece, Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato da qualche tifoso interista irresponsabile, ma in un mondo che al minimo tackle rivela grandi attori lui ha evitato recite, si è fatto passare una spugna sul viso e ha ricominciato a giocare. Complimenti".