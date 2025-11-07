Chi sarà il nuovo ds della Juve? Ferrero: "Contatti con diversi candidati italiani e stranieri"

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, è intervenuto durante l'Assemblea degli Azionisti del club bianconero facendo il punto su varie questioni. Queste le sue dichiarazioni sulla ricerca del nuovo direttore sportivo:

"C’era qualcuno che si aspettava subito il direttore sportivo… Faccio riferimento alla presentazione di Comolli e Spalletti e, come ha detto Comolli, sono state selezionate diverse persone con la quale la società è in contatto: sono presenti candidati italiani e internazionali e il ds verrà scelto da questa lista. La scelta è demandata alla dirigenza e verrà presa nei tempi che ritengono".

Sulla Superlega: "La posizione della Juventus rimane quella dei comunicati del giugno e luglio 2023: la Juve ha iniziato la procedura per uscire dalla Superlega. La Juve ha chiuso con l’esperienza della Superlega. Qualcuno dice ‘Siete rimasti dentro’, noi abbiamo chiesto di uscire come avevano chiesto altre squadre".

Sul ricorso di Arrivabene: "Non siamo parte di questo procedimento e non ho nessun elemento per rispondere o commentare".

Ancora sul lodo Ronaldo: "Quando impugni un lodo il Tribunale ha due soluzioni: o lo annulla e dunque si riparte da zero. Quindi può essere confermato ma non si può decidere di cambiare. O ripartiamo da capo o chiudiamo lì la faccenda".

