La Juve perde con CR7 ma può vincere Mateta, nuovo colpo viola: le top news delle 13

Cristiano Ronaldo ha battuto la Juventus in tribunale. Il giudice del lavoro di Torino ha infatti dato ragione all'ex giocatore bianconero confermando il lodo arbitrale: nello specifico, la società non potrà riavere indietro i 9,7 milioni di euro di stipendi versati al portoghese nel periodo del Covid e, oltre a questo, dovrà anche pagare 80.000 euro di risarcimento per le spese di lite per l'appello.

Ma torniamo al campo e soprattutto al mercato. Nel corso del pomeriggio ci sarà un nuovo round di colloqui fra Juventus e Crystal Palace per la situazione di Jean Philippe Mateta. Il discorso verterà per larga parte su come ancora l'obbligo di riscatto, con i londinesi che potrebbero accettare una posizione ibrida. Cioè non dipendere dalla Champions League bianconera, bensì dall'entrata almeno in Europa. L'attaccante ha già detto di sì al trasferimento in Italia. D'altro canto è l'ultimo grande contratto che può firmare, con un Mondiale sullo sfondo ancora da conquistare e l'entrata nei convocati di Didier Deschamps solamente qualche mese fa. Il contratto non sarà un problema, con un ingaggio intorno ai 3-3,5 milioni per tre anni e mezzo, fino al 2029, magari con opzione. E le cifre? La proposta dovrebbe essere di un prestito oneroso fra i 2 e i 3 milioni, più il riscatto per arrivare intorno ai 30. Inserendo qualche bonus si giungerebbe alla fumata bianca, tra i 32 e i 33.

La Fiorentina ieri ha battuto il Bologna al Dall'Ara e, poche ore dopo la partita, le due squadre si preparano a chiudere un'operazione di mercato per mescolare le carte nei rispettivi reparti di centrocampo. Da una parte la Fiorentina sta spingendo per arrivare a Giovanni Fabbian, dall'altra il Bologna si prepara ad accogliere Simon Sohm. I dialoghi tra le società sono molto avviati, tanto che anche in questo momento a Casteldebole è in corso un summit per prendere una decisione definitiva. La proposta della Fiorentina per Fabbian è un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza, per un totale di circa 15 milioni di euro. Il Bologna invece prenderebbe Sohm anch'esso con una formula a base prestito, nella quale dovrebbe essere inserito 'solo' il diritto di riscatto.

Intanto, i gigliati hanno ufficializzato l'esterno offensivo inglese Jack Harrison in prestito dal Leeds. Questo il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton. Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17". L'affare si è chiuso in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, nel caso in cui dovesse scattare il trasferimento a titolo definitivo, è pronto un contratto fino al 30 giugno 2029.