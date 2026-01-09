La Juve risparmia sei mesi di Tudor: ha fatto peggio che con Lazio e Udinese

Igor Tudor ha avuto una media punti (parecchio) inferiore con la Juventus rispetto alla Lazio. Nelle ventiquattro partite giocate con i bianconeri ne ha vinte 10, pareggiate 8 e perse 6, con un peggioramento davvero verticale soprattutto nelle ultime 8 gare, con cinque pareggi e tre sconfitte, le ultime con Como, Real Madrid - con cui aveva già perso durante il Mondiale per Club - e Lazio. Questo ha fatto abbassare enormemente la media, considerato che prima di questo filotto era a 10 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte.

Una media pienamente da Champions League, con due punti a partita. Togliendo ulteriormente il Mondiale per Club e considerando solamente il campionato, ecco che sarebbe stato a 8 vittorie, 3 pari e 1 sconfitta, quella di Parma. Certo, con i se e i ma non si va da nessuna parte, ma è chiaro che Tudor abbia incominciato ad avere problemi nella gestione di una squadra che continuava a prendere gol soprattutto dal secondo infortunio di Bremer in avanti, un po' come è successo a Thiago Motta.

Con la differenza che il brasiliano non aveva giocato il finale di stagione dell'anno scorso, altrimenti il bottino sarebbe stato differente. Gli assenti vincono sempre, verrebbe da dire. Tudor però non è stato il peggior tecnico della storia della Juventus: ha portato la squadra all'obiettivo (minimo) e poi risolto il contratto senza gravare sul bilancio della società. Però il suo ultimo filotto lo ha portato a fare meno punti a partita rispetto a quando allenava Lazio e Udinese.