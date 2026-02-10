Juventus e Torino, nessuno 'regala' più gol. La Stampa: "Il derby degli errori"

"Il derby degli errori" scrive oggi La Stampa in edicola. Juventus e Toro in testa alla classifica dei gol regalati: i bianconeri ne provocano uno su due subiti, i granata non solo stanno registrando una stagione record dal punto di vista dei gol subiti (42, per ora nessuno ha fatto peggio), ma stanno condividendo con la Juve il primato di quegli stessi errori decisivi: 9 anche per la squadra di Marco Baroni.

Spalletti sta cercando di alzare il tiro nel cercare di aprire un ciclo che possa unire la ricerca dei risultati a quella di un gioco innovativo. Ma allo stesso tempo, il tecnico bianconero, si ritrova costretto a fare i conti con gli stessi limiti che già avevano accompagnato le precedenti gestioni targate Thiago Motta e Tudor con i tanti errori in fase di cotruszione.