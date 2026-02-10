Sabato il derby d'Italia, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "Juve limits"
"Juve limits": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Sabato il derby d'Italia: la squadra di Chivu segna ogni 7,7 tiri, Spalletti paga anche l'assenza di Vlahovic. Attacco Inter: 12 gol in più. Yildiz solo, David-Openda flop. Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny hanno colpito in totale 29 volte, Lucio ha fatto decollare il gioco ma il quartetto è fermo a quota 17.
Spazio anche alle gare di ieri di Serie A, con questo titolo in taglio basso: "Magico Malen: la Roma è quarta". Cagliari battuto 2-0. Davanti a Totti, doppietta dell'olandese che ha segnato 3 gol in 4 partite. Gasperini aggancia la Juve.
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
