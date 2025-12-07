La Juventus pareggia al 59': Napoli raggiunto sull'1-1 grazie a un gol di Yildiz
La Juventus ha pareggiato al 59' grazie al solito Kenan Yildiz. I bianconeri ripartono e sviluppano molto bene l'azione, con Yildiz che apre verso McKennie e va a ricevere il filtrante del texano. A quel punto il turco poi colpisce non in maniera pulitissima la sfera, ma coglie in contro-tempo Milinkovic-Savic e lo batte sul palo lontano. È 1-1 tra Napoli e i bianconeri.
