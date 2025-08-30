Ufficiale La Juventus saluta Nicolò Savona: il difensore passa al Nottingham Forest

Nicolò Savona saluta la Juventus e approda in Premier League. Il difensore sarà un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Questo il comunicato diramato dalla società bianconera: "Nicolò Savona saluta la Juventus e passa al Nottingham Forest: è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del difensore alla squadra inglese.

Il giocatore classe 2003, nato ad Aosta, è cresciuto sin da bambino con la Juventus e ha saputo far tesoro dell’esperienza in tutte le giovanili bianconere, poi con la Primavera e, già dalla stagione 2022/23, con la Next Gen - con cui ha collezionato complessivamente 61 presenze in due anni, con due gol e cinque assist.

La scorsa stagione il passaggio in Prima Squadra, vestendo la maglia della Juventus in 40 partite, con cui ha realizzato due gol; uno dei quali nella sfida d’esordio da titolare in Serie A a Verona contro l’Hellas. Un giovane talento cresciuto in bianconero e ora pronto ad affrontare la prossima sfida della sua carriera in Premier League. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro, Nicolò!".