La Juventus si muove per il doppio colpo Mingueza-Chiesa. Ma che farà Salah?

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, in casa Juventus sono ore calde per provare a piazzare un doppio colpo in entrata in questo mercato invernale. Per Oscar Mingueza i bianconeri sono forti dell'accordo con il giocatore, che sia per adesso o per giugno, quando arriverà la naturale scadenza del suo contratto con il Celta Vigo, ma è in arrivo un rilancio da parte della Signora per arrivare subito a lui (leggi qui i dettagli su Mingueza e le ultime novità).

Sul fronte Federico Chiesa poi vi abbiamo parlato dell'apertura da parte del Liverpool a parlare con i bianconeri dell'esterno italiano, con nuovi contatti fra le due società e una quadra ancora da trovare (leggi qui le ultime novità su Federico Chiesa).

Attenzione però in questo senso a ciò che farà Mo Salah. Eliminato ieri dalla Coppa d'Africa da un gol dell'ex Reds Sadio Mane, Salah rientrerà nelle prossime ora fra i ranghi della squadra di Arne Slot. Con il quale, prima di partire, aveva avuto degli aperti contrasti. Contrasti poi risolti apparentemente prima di partire, ma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa notare che, nel caso chiedesse di partire subito, potrebbe anche complicare l'eventuale partenza di Chiesa.