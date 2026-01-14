TMW Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno

Un anno e mezzo dopo, Federico Chiesa può davvero tornare in Serie A. E a Torino. La Juventus infatti è decisa a riportate in bianconero l'esterno d'attacco classe '97, che a Liverpool evidentemente non ha mai avuto la possibilità di potersi esprimere con continuità.

Il club bianconero, in questo mercato di gennaio, ha deciso di puntare dunque tutto su Chiesa per rinforzare il reparto avanzato: in questo senso, sono in corso contatti continui con il Liverpool che evidentemente ormai ha aperto alla cessione del giocatore.

Forte del gradimento dello stesso Chiesa per un ritorno in bianconero, l'obiettivo adesso per la Juventus è quello di trovare il prima possibile la quadra dell'operazione con i Reds, che sia subito in via definitiva oppure in prestito con obbligo di riscatto a giugno, oltre ovviamente alla questione contrattuale del giocatore che è legato al club inglese da un ricco accordo (circa 6 milioni di euro) fino al 2028.