La Juventus vola in Borsa: +12% dopo l'offerta di Tether e il no di Elkann

Buone notizie per la Juventus sul fronte della Borsa. L'offerta presentata da Tether a Exor per l'acquisizione del club e il no di John Elkann alla proposta ricevuta, ha fatto volare il titolo della società bianconera a Piazza Affari con un balzo del 12,7% in apertura di seduta questa mattina.

Come riportato da Calcio e Finanza, l'offerta di Tether era stata fatta per rilevare l'intera quota del 65,4% detenuta da Exor e la proposta avrebbe valorizzato la Juventus circa 1,1 miliardi di euro, riconoscendo un premio del 20,74% rispetto al prezzo ufficiale del titolo alla chiusura dell’11 dicembre 2025.

Venerdì scorso, 13 dicembre, John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha ribadito la volontà di non cedere la Juventus: "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo 4 generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia di amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita".