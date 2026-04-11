TMW Franck Kessie vuole un ritorno in Europa dopo i soldi arabi. E l'Italia è la meta preferita

Franck Kessie vuole ritornare in Europa. Dopo tre stagioni in Arabia Saudita - con un contratto maxi - l'idea è quella di rientrare e giocare nel vecchio continente, al netto delle proposte che arrivano proprio dagli arabi.

Tutte le big italiane sono interessate. Perché se è vero che c'è qualche incognita, Kessie compirà 30 anni il prossimo dicembre, quindi ancora più che appetibile per ogni squadra, considerando che sarà disponibile a parametro zero - ma ovviamente con un bonus alla firma - dal prossimo 30 giugno. La Juventus ha già incontrato l'agente nelle scorse settimane, anche se sta facendo diverse valutazioni. Gasperini lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'anno all'Atalanta che lo ha lanciato. La sensazione è che dia priorità all'Italia, dopo i tanti anni passati fuori dalla nostra Serie A.

Nella scorsa estate si erano informati anche Fiorentina e Como. Non è da escludere che i biancoblù non possano ritornare, magari con la possibilità di giocare una coppa europea. In ogni caso serviranno garanzie fisiche dopo le stagioni in Arabia, ma va detto che a giugno giocherà il Mondiale. La Costa d'Avorio - anche grazie al suo gol nel tre a zero contro il Kenya - è tornata al Mondiale dodici anni dopo l'ultima volta.