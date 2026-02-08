McKennie la riapre contro la Lazio: colpo di testa su assist di Cambiaso, Juve sull'1-2
La Juventus rientra in partita all’Allianz Stadium e accorcia le distanze contro la Lazio. Al 59’ Provedel respinge la conclusione di Zhegrova, ma sul proseguimento dell’azione Cambiaso pennella un cross morbido in area per il colpo di testa vincente dello statunitense Weston McKennie, che supera il portiere e firma l’1-2 riaprendo il match.
