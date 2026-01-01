Cos'è successo tra Matic e l'arbitro? Grosso: "Magari sei abituato a certi livelli..."

Oltre al 5-0 incassato dall’Inter, in casa Sassuolo una delle brutte notizie di giornata è l’espulsione di Nemanja Matic, che salterà le prossime due giornate per squalifica. Il centrocampista è stato prima ammonito e poi espulso in via diretta da Chiffi, per qualche parola di tropppo.

Nella conferenza stampa post partita, il tecnico neroverde Fabio Grosso si è soffermato così sull’accaduto: “È difficile gestire in determinati momenti la gestione. Sei abituato a diversi livelli, magari certe cose ti danno fastidio, bisogna accettarle e saper resistere. Usciamo dal campo con un risultato pesante ma è una sconfitta che ci apre anche cose positive".

Nel corso dell’incontro con i cronisti, l’allenatore del Sassuolo ha invece evitato di soffermarsi sulla domanda legata allo scarso rendimento di Muric, oggi protagonista in negativo: "Quando ci sono i problemi ci sono le soluzioni. Noi abbiamo giocatori che hanno dimostrato, altri che hanno intenzione e voglia di dimostrare le loro qualità e le loro potenzialità significa che non sempre riescono a farlo. A me piace analizzare il tutto da squadra, bisogna lavorare da squadra, per me quella non è una problematica perché in passato e nel recente passato è stata una caratteristica importante per stoppare le azioni degli avversari".