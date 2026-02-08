Solo Lautaro e Scamacca hanno segnato più di McKennie dall'arrivo di Spalletti alla Juve
TUTTO mercato WEB
Continua anche in Juventus-Lazio il momento magico di Weston McKennie. Come evidenziato da Opta, dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, il texano è il centrocampista della Serie A che ha segnato di più, considerando tutte le competizioni.
Ben sette reti per il Maghetto, restituito alla massima centralità nel progetto bianconero. E si va oltre i centrocampisti: dal 30 ottobre 2025 - giorno dell’arrivo a Torino di Spalletti - soltanto Lautaro Martinez (12) e Gianluca Scamacca (8) hanno realizzato più reti di lui tra i giocatori tesserati con club di Serie A.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile