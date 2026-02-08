Clamoroso allo Stadium: da 2-0 per la Lazio a 2-2 finale, rimonta di una pazza Juve al 97'

Finisce 2-2 all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, al termine di una partita intensa, ribaltata più volte e decisa solo nei secondi finali. I biancocelesti chiudono avanti il primo tempo grazie al gol di Pedro, che al 45’+2 finalizza una ripartenza nata da una leggerezza in uscita della Juventus, con la deviazione decisiva di Bremer a spiazzare Di Gregorio. I bianconeri avevano anche trovato il vantaggio con Koopmeiners, ma la rete è stata annullata per la posizione di fuorigioco di Thuram davanti a Provedel al 26'.

La ripresa si apre con il colpo della Lazio. Al 48’ Cataldi pesca in verticale Isaksen, che resiste al recupero difensivo e scarica sotto la traversa il destro dello 0-2. La Vecchia Signora però reagisce con carattere, alza il ritmo e al 59’ riapre la partita: tiro di Zhegrova respinto da Provedel, cross morbido di Cambiaso e colpo di testa vincente di Weston McKennie per l’1-2.

Nel finale è assedio bianconero. Provedel salva su Yildiz, mentre un secondo gol di McKennie viene annullato per fuorigioco. La Lazio spreca il match point all’86’ con Noslin, che calcia alto in campo aperto, e viene punita al 90’+6: Boga supera Cancellieri e mette in mezzo il pallone sul quale Kalulu svetta di testa firmando il 2-2 definitivo. Un pareggio che premia la spinta finale della Juventus e lascia alla Lazio il rammarico per un successo sfumato a un passo dal traguardo.

Rileggi qui il live di Juve-Lazio!