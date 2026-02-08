Inter, Bisseck non si accontenta: "Sto sbagliando tanto, potevo fare 6-7 gol quest'anno"

L'Inter strapazza il Sassuolo, in una gara che in realtà era iniziata in maniera molto più equilibrata di quanto non dica il risultato finale (0-5). Il difensore nerazzurro Yann Bisseck, ovvero colui che ha rotto questo equilibrio con il colpo di testa che ha aperto il match, ha parlato al termine della partita del Mapei Stadium ai microfoni di Inter TV.

Queste le sue parole: “Se guardiamo i primi 10 minuti sembra un’altra partita, ma noi siamo una squadra mentalmente forte, abbiamo fame e siamo felici per questo risultato”.

Il centrale tedesco non è nuovo nel fare gol pesanti, ma nel parlare della sua rete fa anche autocritica: “Quest’anno sto sbagliando tanto, dovevo fare 6-7 gol… ma sono felice se difendo bene", ha aggiunto. Insomma, Bisseck non si accontenta e vuole ancora di più. Alla domanda su cosa direbbe al Bisseck che da ragazzo sognava di fare il medico, il giocatore risponde con un sorriso: "Sicuramente che è andata bene con il calcio, ma io so che posso migliorare ancora tanto".

Infine Bisseck conclude in merito ai prossimi passi che la squadra nerazzurra deve fare: "Dobbiamo continuare, ogni partita è difficile, gli avversari vogliono metterci in difficoltà. Ma se giochiamo come negli ultimi mesi possiamo toglierci delle soddisfazioni".