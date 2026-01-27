La Lazio pronta a blindare Provedel: iniziate le discussioni per il rinnovo di contratto

Il mercato della Lazio è destinato a proseguire oltre l’operazione Maldini, ma prima di intervenire nuovamente in entrata la società dovrà alleggerire l’organico. La dirigenza biancoceleste, infatti, è al lavoro soprattutto sul fronte delle cessioni, considerate fondamentali per creare spazio e margini economici utili a nuovi investimenti. Tra i giocatori destinati a lasciare Formello ci sono Belahyane, seguito con interesse dal Verona, Tavares, finito nel mirino del Besiktas, e Noslin, per il quale si è mosso il Monaco.

Nel frattempo, la squadra ha accolto un nuovo innesto, almeno per quanto riguarda il reparto portieri. Nella giornata di ieri si è infatti aggregato al gruppo Edoardo Motta, che ricoprirà il ruolo di secondo alle spalle di Ivan Provedel al posto di Mandas.

Proprio Provedel resta una figura centrale nel progetto tecnico del club. Nonostante alcune manifestazioni di interesse arrivate da altre società, il portiere ha ribadito la sua intenzione di restare alla Lazio ancora a lungo. Per questo motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, si è iniziato a discutere di un possibile rinnovo contrattuale, considerando che l’attuale accordo scadrà nel 2027.