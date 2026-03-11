Il medico che ha operato Provedel: "È come se un centrocampista si fosse rotto il crociato"

Ivan Provedel si è sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico alla spalla destra, operazione che gli costerà uno stop da qui al termine della stagione. Il portiere della Lazio oggi è in dimissione, ma dovrà rimanere fermo per 4-5 mesi.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha intervistato Giovanni Di Giacomo, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera presso la quale Provedel si è sottoposto ad intervento chirurgico: "Non bisogna avere fretta, esistono tempi biologici che vanno rispettati: la natura deve fare il suo corso".

L'operazione alla spalla di Provedel è durata circa 45 minuti, ed è stata eseguita in coordinato con il dottor Alberto Costantini, dando un esito di perfettamente riuscita: "Ho trovato il ragazzo molto motivato, ha già voglia di tornare in campo. Ma si tratta di uno stop importante: per un portiere un infortunio alla spalla è paragonabile a una rottura del crociato anteriore per un centrocampista".