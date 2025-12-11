Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Lega e il piano per aiutare l'Italia. Fiorentina, parla Commisso: le top news delle 13




Oggi alle 13:00


"Siamo tutti responsabili e tutti devono sentirsi responsabili" Questo è il messaggio di Rocco Commisso lanciato all’edizione odierna de La Nazione. Il presidente della Fiorentina ha parlato del momento dei viole in un’intervista al quotidiano sottolineando come esumo può permettersi una retrocessione dei viola nonostante l’ultimo posto in classifica. "Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di no poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà - spiega - ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo". Il numero uno della società ha poi, ancora una volta, chiarito la situazione a livello societario sottolineando come queste voci portino anche a destabilizzare l’ambiente mentre in questo momento ci vorrebbe compattezza. Tornando al campo, Commisso ha commentato anche il lavoro di Paolo Vanoli: "Ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile di questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per Veire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha tutto il mio supporto e dovremmo essere tutti dalla sua parte".

All'indomani dalla separazione ufficiale dal Torino l'ex direttore sportivo granata Davide Vagnati ha voluto mandare un saluto, tramite i propri canali social, all'ambiente nel quale ha lavorato per oltre 5 anni. "Sono stati anni intensi" - ha scritto il dirigente - "vissuti con grande responsabilità e impegno. Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato", si legge. "Ringrazio il Presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso. FVCG", conclude Vagnati. L'acronimo finale FVCG rappresenta lo storico motto "Forza Vecchio Cuore Granata", usato dai tifosi.

Nell'attesa di capire quale sarà il futuro di Mike Maignan, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo giugno, gli uomini di mercato dei rossoneri si stanno già muovendo per non farsi trovare impreparati qualora il portiere francese decidesse di separarsi dal club in cui milita ormai dal 2021. Tanti i nomi già finiti nel mirino di Igli Tare, l'ultimo è Hugo Souza, estremo difensore brasiliano classe '99 che milita nel Corinthians e che in passato ha vestito a lungo la maglia del Flamengo. In Rubro-Negro è stato allenato tra luglio e dicembre del 2021 da Renato Portaluppi, ex attaccante brasiliano che in carriera ha giocato nella Roma e che nell'ultima esperienza da allenatore ha guidato il Fluminense al Mondiale per Club. Lo abbiamo intervistato in esclusiva su TuttoMercatoWeb (CLICCA QUI).

Già la scorsa estate il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, aveva evidenziato la necessità di anticipare l’orario delle gare serali per coinvolgere maggiormente il pubblico più giovane, spesso attirato da social e piattaforme digitali: "Voglio riportare l’attenzione dei ragazzi sul calcio. Le partite non possono iniziare alle 20.45: sarebbe ideale cominciare alle 20". Un’intenzione che sembrava difficilmente realizzabile, dato che i diritti televisivi sono stati assegnati fino al 2029 e il bando prevede lo slot fisso delle 20.45 per la sfida in notturna. Anche la proposta della Lega a Dazn di testare un match alle 20 era rimasta in sospeso perché l’emittente temeva un calo di ascolti e il rischio di scontentare gli investitori pubblicitari, come suggerito da alcune analisi interne. Ora però la questione torna d’attualità, spinta da una richiesta precisa del ct Gattuso, che vorrebbe anticipare l’ultima giornata di campionato prima dei playoff contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo, così da avere gli Azzurri più riposati e compatti. Spostare l’intero 30° turno, però, è quasi impossibile a causa della sovrapposizione con Coppa Italia e impegni europei. Da qui l’idea dei vertici della Lega, ossia anticipare almeno un big match alle 20 in segno di supporto alla Nazionale, scrive il Corriere della Sera. Questo permetterebbe al ct di ottenere qualche ora utile in più con i propri giocatori; allo stesso tempo, darebbe a Dazn la possibilità di arricchire il post-partita con studio e approfondimenti. "Faremo tutto il possibile per aiutare gli Azzurri" ha garantito Simonelli. Un primo passo potrebbe essere proprio dare al selezionatore calciatori maggiormente riposati.

