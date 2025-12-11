Milan alla ricerca di un centrale d'esperienza. Chi c'è sul mercato? Occasioni e svincolati

Il Milan nella prossima finestra di calciomercato proverà a inserire in rosa un centrale da aggiungere agli attuali titolari. E' questa la priorità di Massimiliano Allegri e Igli Tare insieme all'acquisto di un centravanti, anche se in quest'ultimo caso tutto è vincolato all'uscita di Santiago Gimenez. L'idea della società rossonera è quella di sfruttare un'occasione o attingere dal mercato degli svincolati. Ma quali sono le occasioni?

Ieri sulle colonne di TMW vi abbiamo riportato della possibilità Axel Disasi, francese classe '98 completamente fuori dai piani del Chelsea nonostante un investimento da 45 milioni di euro definito nell'estate 2023.

Quella che porta all'ex Monaco non è però, evidentemente, l'unica pista. Sergio Ramos dopo una parentesi da 32 partite e sette reti in Messico col Monterrey è oggi libero di firmare per un altro club, ma al momento rappresenta una suggestione. L'altra porta in Brasile, al ritorno al Milan del 41enne Thiago Silva: il difensore classe '84 che dal 2009 al 2012 è stato pilastro della retroguardia rossonera è oggi il capitano del Fluminense.

Se strada facendo l'idea sarà poi quella di cambiare strategia e operare un investimento allora occhio a diversi profili che già militano in Serie A: da Muharemovic e Idzes del Sassuolo a Tiago Gabriel del Lecce, passando per quel Mario Gila che è un vero e proprio pupillo di Tare, ma che difficilmente lascerà la Lazio a gennaio.

E gli svincolati? Takehiro Tomiyasu è attualmente senza contratto dopo la lunga parentesi all'Arsenal. Cerca squadra anche Pawel Dawidowicz dopo la decisione di non rinnovare il contratto con l'Hellas Verona. C'è poi libero l'ex pilastro del Torino Koffi Djidji oltre all'istrionico centrale belga Jason Denayer. Queste sono solo alcune delle possibilità che sta valutando il Milan, club che a gennaio farà di tutto per accontentare Allegri. Partendo proprio dal centrale di difesa.