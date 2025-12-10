TMW Radio Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, all'interno della trasmissione dedicata alla Serie C A Tutta C, è intervenuto mister Massimo Bagatti, che ha fatto il punto sulla categoria, partendo dal Girone B, dove milita il Carpi, sua ex squadra: "È un bel girone, con Ravenna, Arezzo e Ascoli che, secondo me, si giocheranno fino alla fine la vittoria del campionato: in queste tre squadre qualcosa in più rispetto alle altre del girone. Sono poi contentissimo per come sta andando il Carpi, per il presidente, per gli sforzi che fa ogni anno per allestire la squadra: sono contento anche per il mister, che è una persona che arriva dalle serie minori. Secondo me in Serie D ci sono allenatori molto preparati, che fanno gavetta e che, quando arrivano nelle categorie superiori, dimostrano le loro capacità".

E sui biancorossi aggiunge: "È chiaro che ora devono stare attenti: è una squadra composta in gran parte da giovani, che non devono mai essere sazi. Se iniziano a pensare di essere bravi, di poter fare una corsa in meno, la Serie C non perdona. Con una squadra giovane è ancora più difficile. Devono essere bravi a rimanere umili, continuare a correre e lavorare a tremila. La Serie C è un attimo, specie per le squadre giovani, a invertire la tendenza. Ma lo sanno, e ho fiducia che continueranno su questa strada".

Nota quindi agli altri due raggruppamenti: "Nel Girone A penso sia abbastanza delineata la situazione: netta supremazia del Vicenza, e non vedo avversarie che possano reggere il loro ritmo. In più quest’anno ha un allenatore già abituato a vincere la categoria, quindi penso che il mix sia perfetto per arrivare in fondo. Per il Girone C, sul Catania è la stessa cosa: allenatore bravo che sa come si fa a vincere, una squadra di alto livello e ora meritatamente prima. Deve stare attenta soprattutto alla Salernitana, che ha una rosa importante, ma Toscano sa come si vince. Sarà dura scalzarli".