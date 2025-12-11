TMW Empoli, Corsi: "Spero in un futuro carico di soddisfazioni. La Serie A? Vediamo a primavera"

A margine del pranzo di Natale organizzato dall'Empoli il presidente del club toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto raccolto dai microfoni di TMW:

"Sono contornato da un'ambiente speciale, che sia nella vittoria che nella sconfitta, mantiene equilibrio. I nostri tifosi sono sempre un valore aggiunto e quello ci aiuta nel superare le difficoltà. C'è da augurarsi un futuro bello come nell'ultimo decennio. Con numeri limitati ci siamo regalati tante soddisfazioni. Quando mi guardo indietro ripenso a quello che abbiamo vissuto sono felice di quello che abbiamo fatto. Con il sostegno di tutto l'ambiente".

Quando tornerete in Serie A?

"Non lo so. Allo stato attuale avevamo discrete ambizioni, però, se analizziamo bene la squadra è molto giovane. Le ambizioni si stanno confrontando ora con il lavoro da fare. Dionisi sta lavorando con grande dedizione e i ragazzi stanno crescendo. Vedremo quale sarà la nostra dimensione a primavera: magari saremo in un contesto di classifica saremo".

Come valuta le difficoltà della Fiorentina in Serie A?

"Sono dispiaciuto, ma non riesco a capire dall'esterno. Per questo non mi addentro. Di sicuro è molto difficile vivere l'ambiente di Firenze con una situazione così difficoltosa. Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non Firenze e non la Fiorentina che ha una rosa che sul piano tecnico non ha che spartire con la posizione che ricopre attualmente in classifica. La paura, però, ti toglie tanto. Che è la cosa più difficile da superare"