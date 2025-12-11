Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre

Maurizio Sarri chiede il rinnovo di Adam Marusic, ma le parti sono ancora lontane. Questo perché il difensore della Lazio, protagonista in questo inizio di stagione, ha chiesto un lungo contratto per firmare con il club biancoceleste, ma dall'altra parte Claudio Lotito non ha intenzione di andare oltre l'annuale con opzione a favore del club per un'altra stagione. Dunque nei giorni scorsi l'esterno è stato proposto anche a Juventus e Milan, entrambe alla ricerca di un possibile dodicesimo uomo con esperienza. Potendo giocare sia a destra che a sinistra, il montenegrino rappresenterebbe una buona opzione a cifre relativamente basse, soprattutto perché da giugno sarebbe disponibile a parametro zero. La partita a scacchi continua, con la Lazio che rimane confidente sull'arrivare a un accordo in breve tempo, ma servirà un rilancio per arrivare almeno a due anni senza opzione.

Jeremie Boga va verso l'addio al Nizza. Perché l'esterno offensivo, ex Sassuolo e Atalanta, dopo l'agguato subito da parte dei propri tifosi non ha più intenzione di rimanere in Provenza. Nelle scorse ore l'intermediario l'ha proposto a Roma, Napoli e Fiorentina, ricevendo - almeno per ora - risposte interlocutorie. Il suo profilo però è interessante e non è detto che nei prossimi giorni la pista non si possa infiammare, soprattutto considerando che sarebbe disponibile a zero, oppure in prestito.

Sono settimane intense in casa Roma. La società giallorossa sta già impostando il prossimo mercato per arrivare a gennaio e non farsi trovare impreparata. Obiettivo rinforzare la rosa a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per puntare a traguardi d'alta classifica. Quanto fatto finora dal tecnico e della squadra è davvero importante anche se manca un elemento nel reparto offensivo che possa garantire un buon numero di gol. Il nome più gettonato resta sempre quello di Joshua Zirkzee, oggetto del desiderio della squadra della capitale. L’attaccante potrebbe tornare nel nostro campionato dopo l’esperienza più che positiva con la maglia del Bologna con Thiago Motta in panchina e, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Massara sarebbe pronto ad alzare il pressing sugli agenti nei prossimi giorni per cercare di trovare l’intesa giusta. Presto infatti potrebbero essere intensificati i contatti per trattare il passaggio a frigoria del calciatore del Manchester United. Da risolvere alcuni ostacoli che si sono presentati anche se il piano da parte della dirigenza romanista dovrebbe essere molto chiaro. Si tratta di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro più obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Situazione non facile per Leon Bailey. I continui problemi fisici infatti hanno rallentato la stagione dell’attaccante arrivato in estate con alte aspettative. Le presenze infatti sono soltanto sette fra campionato e Coppa Italia per un totale di 188 minuti. Il giocatore ha comunque messo a segno un assist nell’ultima gara vinta 2-1 contro il Midtjylland. Su di lui ha parlato di recente il tecnico Gasperini: "Se può alzare il livello? Speriamo, me lo auguro…Ha avuto un infortunio, senza chirurgia, che l’ha tenuto fuori due mesi: sono una cifra. Poi un altro mese. E intanto gli altri vanno forte, eh. Non è facile dover recuperare e inseguire, soprattutto in un periodo come novembre o dicembre, dove tutte le squadre ormai sono rodate e non ci sono più i caldoni asfissianti. I ritmi si alzano e tu hai perso della strada, ti devi rimettere in carreggiata velocemente. È quello che speriamo possa fare. Intanto deve dare continuità in allenamento, sono due settimane che si allena. È chiaro che è un giocatore su cui puntiamo". Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la punta sarebbe stata proposta al Benfica che avrebbe rifiutato e ora si cerca una nuova destinazione.

L’obiettivo principale in questa sessione invernale per il Napoli è quello di rafforzare il centrocampo. È il reparto che ne ha più bisogno anche alla luce dei tanti infortuni che stanno condizionando la squadra. A partire da De Bruyne, Anguissa per finire a Gilmour. È chiaro che con questa situazione in casa azzurra non si voglia lasciare niente di intentato, anche perché la stagione è molto lunga e impegnativa. Il Napoli infatti è in corsa su tutti i fronti. De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a fare anche un investimento importante se ci dovessero essere i presupposti giusti per inserire il profilo ideale. Come detto anche nei giorni scorsi, l’idea principale sarebbe quella di prendere un giocatore di prospettiva ma è chiaro che la società azzurra sia aperta ad ogni occasione. Mainoo del Manchester United resta la soluzione principale da percorrere con la formula del prestito con diritto di riscatto ma non è la sola. Il Napoli resta vigile anche su Goretzka ma qui dipende tutto dal Bayern Monaco. Sempre in Premier League piace anche Magassa del West Ham, valutato sui 15 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe anche diventare concreta se ci dovessero essere difficoltà ad aprire altre trattative. Il Napoli è vigile anche su Lorenzo Pellegrini, centrocampista che piace da sempre. Il suo rinnovo con la Roma è fermo e in caso di un’apertura la società azzurra non si tirerebbe certo indietro.

La Fiorentina ha due certezze verso gennaio: serve un rinforzo in difesa e uno a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome buono per il reparto arretrato è quello di Rodrigo Becao, 29enne del Fenerbahce che è stato messo fuori rosa da non molto. Luciano Ramalho, agente molto vicino al difensore, è in Italia, precisamente proprio a Udine, e questo è più di un indizio. La concorrenza però non manca perché su di lui c'è pure il Benfica. La cosa certa è che lascerà la Turchia a gennaio. Il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere alto, forse potrebbe bastare accollarsi l'ingaggio per 6 mesi. Nel corso della sua carriera vanta 130 presenze e 6 gol con l'Udinese, 38 apparizioni e 2 reti con il Fenerbahce, di cui solo una in stagione, 36 gettoni con il CSKA Mosca e 21 incontri e un gol con l'EC Bahia. A centrocampo invece sono tanti i profili che possono fare al caso della squadra di Vanoli, tra cui Marco Brescianini, che sta trovando poco spazio all'Atalanta, e Niccolò Pisilli, classe 2004 della Roma. Quest'ultimo recentemente ha però dichiarato di essere molto contento in giallorosso e di trovarsi bene con Gasperini, che, ha spiegato, "non lascia indietro nessuno e considera tutti".

Rasmus Hojlund anche stasera è atteso dal primo minuto nella sfida che vedrà il Napoli impegnato sul campo del Benfica. Al da Luz andrà in scena una partita chiave per il cammino in Champions League dei campioni d'Italia perché un successo vorrebbe dire quasi ipotecare un posto ai play-off di febbraio, mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione. Antonio Conte per questo motivo e per le tante defezioni ridurrà al minimo il turnover. Riproporrà in attacco il tridente con Neres e Lang a supporto del centravanti danese. A sostegno di un attaccante che nell'ultimo turno di campionato è tornato al gol e ha deciso il match contro la Juventus grazie a una doppietta. Hojlund è oggi il perno attorno a cui ruota il Napoli. In attesa della riatletizzazione di Lukaku, è lui il centravanti scelto da Conte per guidare l'attacco a discapito di Lorenzo Lucca. E non a caso l'ex Udinese pochi mesi dopo il suo sbarco in Campania si sta già guardando intorno sperando che qualche altra big a gennaio possa puntare su di lui proprio come ha fatto il club campione d'Italia in estate. Non sarà semplice. Tornando a Hojlund, l'ex Atalanta la scorsa estate è stato ufficializzato nelle ultime ore di calciomercato. E' arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sei milioni di euro per averlo a disposizione per una stagione, altri 44 per riscattarlo e far scattare altri quattro anni di contratto. Ma il riscatto per il Napoli diventerà obbligatorio nel caso in cui i partenopei al termine di questo campionato staccheranno il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto Hojlund diventerà automaticamente un nuovo calciatore del Napoli con un accordo valido fino al 30 giugno 2030. Nel contratto che probabilmente scatterà la prossima estate è prevista però anche una clausola risolutoria valida per l'estate 2027. E' fissata a 85 milioni di euro e sarà valida solo per i club stranieri.

Armand Laurienté la scorsa estate è stato davvero a un passo dal trasferimento in Premier League. Il 18 luglio, dopo l'accordo economico col Sunderland, il giocatore aveva ricevuto l'ok della società neroverde per andare in Inghilterra e iniziare la sua avventura al Sunderland. Succede però nelle successive 48 ore che i famosi ultimi dettagli non risulteranno solo una formalità. O meglio: se da un lato le due società avevano chiuso l'intesa sulla base di un'offerta da 20 milioni di euro più bonus, dall'altro il calciatore una volta atterrato in terra britannica si aspettava un altro riconoscimento economico. Laurienté e il Sunderland non hanno trovano l'accordo sull'ingaggio e il 20 luglio il calciatore ha fatto ritorno in Italia invece di raggiungere quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi nuovi compagni di squadra in quei giorni in ritiro in Portogallo. Quella di Laurienté non è però telenovela chiusa e anzi occhio a ciò che potrà accadere a gennaio. Se infatti Fabio Grosso, una volta rientrato, l'ha subito rimesso al centro del suo Sassuolo, dall'altro il calciatore classe '98 che veste la casacca neroverde dall'estate 2022 spera nel salto in una big. O nel trasferimento in quella Premier League che resta un suo obiettivo. Ecco perché nella prossima finestra di calciomercato il giocatore francese sarà nuovamente protagonista sul mercato. Lo sarà anche perché la trattativa per il rinnovo del contratto che scadrà nel giugno 2027 sembra ormai definitivamente tramontata. Il Sassuolo lo sa bene e allora con la giusta offerta lo lascerà partire.

Da una parte la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, dall'altra una possibile alternativa per la porta del Milan in caso di fumata nera col francese. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, recentemente i rossoneri stanno lavorando con più forza e concretezza per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 di Maignan. La società, però, sta anche sondando preventivamente il mercato qualora ci fosse bisogno di sostituire un portiere così importante. Tra i nomi valutati per il futuro c'è anche quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. La priorità resta il rinnovo di Maignan, ma qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa il Milan dovrebbe trovare il sostituto e il brasiliano è uno dei candidati.

Futuro da scrivere per Koke con l’Atletico Madrid. Un contratto in scadenza, rinnovato fin adesso di anno in anno e un’avventura che quest’anno potrebbe anche terminare. Al centrocampista pensa l’Al Hilal. Uno scenario ancora non entrato nel vivo, ma una pista da monitorare. Cresciuto all’Atletico Madrid, il centrocampista classe 92 è un pilastro della squadra da molti anni. L’Arabia potrebbe presto bussare alla porta. Ma, probabilmente, anche l’Atletico Madrid per continuare ancora insieme. Saranno settimane importanti. Tra l’Arabia e il rinnovo, a breve si potrebbe decidere il futuro di Koke.

L’Arabia Saudita ha confermato l’interesse per Mohamed Salah. Secondo quanto riportato da fonti interne al Public Investment Fund (PIF) all’AFP, l’intenzione sarebbe quella di provare a portare l’ala dei Reds nella Saudi Pro League già durante il mercato invernale. Il PIF, che controlla diversi club di primo piano nel campionato saudita, monitora con attenzione la situazione di Salah, escluso dalla squadra per la sfida di Champions League contro l’Inter. "Crediamo ci sia una possibilità per un trasferimento, sia sotto forma di prestito sia di acquisto", spiegano le stesse fonti, precisando però che non sono ancora iniziate trattative dirette con il Liverpool. L’obiettivo resta chiaro: tentare un colpo già a gennaio. "Tutti i giocatori attraversano periodi di alti e bassi. Salah ha 33 anni, ma ha ancora molto da offrire. È una star mondiale del calcio e porterebbe un enorme valore alla Saudi Pro League", aggiunge la fonte del PIF. L’interesse per l’egiziano va oltre i club controllati dal fondo, con nomi come l'Al-Qadisiyah pronti a inserirsi nella corsa. Sarà quindi una vera e propria battaglia tra le big saudite per assicurarsi Salah, che aveva rinnovato pochi mesi fa il suo contratto. La decisione finale del giocatore e l’apertura di Liverpool saranno determinanti, ma la Premier League e l’Europa guardano con attenzione a un possibile trasferimento che potrebbe segnare uno degli affari più importanti del mercato invernale.

Negli ultimi mesi, tra i tifosi dell’Olympique Lione è tornata a circolare una voce che sembrava impensabile: il grande ritorno di Karim Benzema. L’idolo di tutta una generazione, l’uomo dei record, vede infatti scadere il proprio contratto con Al-Ittihad il prossimo giugno. Un dettaglio che ha riacceso le speranze dei sostenitori dell’OL, convinti che il loro campione possa nuovamente vestire la maglia del club che lo ha lanciato. Dall’Arabia Saudita, però, negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci secondo cui il Pallone d’Oro 2022 avrebbe già firmato un rinnovo con il club di Gedda, chiudendo quindi la porta a qualsiasi scenario di ritorno in Francia. Ma secondo le informazioni raccolte dalla stampa francese, questa indiscrezione non corrisponde alla realtà: Benzema non ha prolungato il proprio accordo e, soprattutto, non ha ancora ricevuto alcuna proposta formale da parte dell’Al-Ittihad. Il fuoriclasse francese, che compirà 38 anni il prossimo 19 dicembre, continua comunque a dimostrare una straordinaria efficienza sotto porta: 11 reti in 12 partite in tutte le competizioni nella stagione in corso. Un rendimento che mantiene vivo l’interesse attorno al suo futuro, anche a Lione, dove il suo nome accende ancora emozioni e ricordi indelebili. Per il momento, dunque, nulla è deciso. Il dossier Benzema resta più aperto che mai.