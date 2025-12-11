TMW Cotali via da Modena. Ferrari: "Troveremo una soluzione di comune accordo col club"

Approdato a Modena nell'estate 2023 Matteo Cotali si è ritagliato nel corso del tempo un ruolo di primaria importanza nello scacchiere tattico dei Canarini. Nella stagione in corso, qualcosa, però sembra essere cambiato e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno il terzino classe 1997 potrebbe anche cambiare casa.

“Credo che, anche in accordo con il Modena, proveremo a trovare una soluzione già per gennaio - ha detto ai microfoni di TMW l'agente del calciatore bresciano, Fabrizio Ferrari -. Il ragazzo è in scadenza e dobbiamo lavorare in funzione del futuro”.

Cotali (28) finora ha messo a referto 64 presenze e un gol con la maglia del Modena. In precedenza per lui, dopo la fine del percorso nelle giovanili, esperienze con Olbia, Chievo Verona e Frosinone.