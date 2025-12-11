Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, Petrachi: "La situazione è difficile, serve garra. Mercato? Non sarà rivoluzione a gennaio"

Torino, Petrachi: "La situazione è difficile, serve garra. Mercato? Non sarà rivoluzione a gennaio"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 13:46Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

12.15 - Dopo sei anni, Gianluca Petrachi è tornato al Torino. Il nuovo direttore sportivo prende il posto dell'esonerato Davide Vagnati e siede nuovamente dietro alla scrivania granata come accaduto dal 2009 al 2019. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, Petrachi si presenterà alla stampa e ai media presenti con al suo fianco il presidente Urbano Cairo. L'inizio della conferenza è previsto alle 12.30, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 12.54 - Comincia la conferenza di Petrachi

Quando è nata l'idea?
"Vedo tanti volti conosciuti, abbiamo già vissuto anni belli e intenso ed è bello tornare nella mia casa per dieci anni. Non ero più tornato a Torino, rientrarci è stato pieno di emozioni. Non è stata una cosa pensata o studiata, con Cairo ci siamo sentiti quando il Toro ha giocato a Lecce ma non è venuto. Poi, all'improvviso, mi ha fatto percepire che c'era qualcosa che poteva nascere. Voleva capire se io potessi pronto a tornare e avessi le motivazioni, ho risposto che sono nato pronto. Sono arrivato di notte"

Come intende lavorare per colmare il gap?
"Da fuori, ho notato una cosa e cercherò di lavorarci: è come se ci fosse uno scollamento. Il senso di appartenenza è la priorità. Da calciatore non ho capito cosa fosse il Toro, da dirigente è stato un altro mondo. Ho capito la mission, qui si entra in un club diverso. E il senso di appartenenza per tutti i giocatori deve essere rimarcato e bisogna anche farlo capire loro. Cercherò di comprendere il senso di appartenenza, ho cercato sempre di creare un senso di famiglia: voglio risentire quel calore, voglio ricreare quella sinergia. E, se possibile, alimentandola con la gente. E' il mio sogno"

Si è fatto un'idea sulle problematiche del Toro? Cosa serve a gennaio?
"Mi sono fatto delle idee, è giusto che sia così. L'idea più importante la sviluppi insieme al tecnico: con lui ho chiarito alcune tematiche tattiche, come secondo lui è giusto giocare ed eventuali correttivi. Ho le idee più chiare, ho passato la giornata con Baroni e mi ha dato linee guida e non devono esserci equivoci tattici. Magari ci sono calciatori scontenti e dobbiamo prendere giocatori funzionali. Non sarà una mercato di rivoluzione, ma riparazione. Magari manderemo a giocare qualche giocatore che nel 3-5-2 trova poco spazio e che aveva più senso in un 4-3-3 o 4-2-3-1"

Qual è l'errore che non rifarebbe?
"Magari nell'ultimo anno ero in una situazione, dopo nove e anni e mezzo, avevo stanchezza mentale e mi sarei dovuto confrontare con il presidente. Succede anche tra moglie e marito, a volte qualcosa non va alla perfezione. Questo è stato l'errore che non commetterei più. Sono qui a riprendermi ciò che ho lasciato, con tutta l'esperienza e conoscendo la piazza posso dare qualcosa in più per crescere il club per come merita"

Si può ripetere un ciclo che porti in Europa? C'è una base buona?
"Senza ambizione di poterlo fare, era inutile presentarsi. Voglio risentire i tifosi cantare al San Mamès, è stata una delle gioie più grandi del mio ciclo. Mi ha lasciato ricordi incredibili e non vorrei che rimanessero solo ricordi. Darò più di ciò che posso per arrivare a obiettivi che il Toro deve e può meritare"

La prima era partì con una bomba carta...
"Anche ieri, magari è di buon auspicio. Avranno pensato, 'E' arrivato Gianluca' (ride, ndr)"

Ha avuto colloqui individuali?
"I calciatori, quasi sempre, danno tutto anche per le persone che lavorare per loro. Penso a magazzinieri, medici, team manager, a tutti: se non scatta l'empatia...Le gioie più importanti sono per la gente che lavora per i ragazzi. Il mio senso di appartenenza parte dalle radici. Dobbiamo avere compattezza, se un ragazzo non sente cos'è il Toro lo deve capire. Perdere o vincere non è la stessa cosa. Ora partiranno tutti i colloqui con i giocatori, voglio capire chi vuole restare e chi vuole andare via. Ho parlato con qualcuno ieri, ma velocemente perché la cosa più importante era parlare con l'allenatore"

E' peggio il momento in cui arrivò con le bombe carta oppure oggi con la squadra isolata al Filadelfia senza connessioni particolari con la tifoseria?
"Sicuramente quello fu un momento molto difficile, si era in B e in zone basse della classifica vicino ai play-out. C'era un tutto contro tutti, i giocatori in parte furono aggrediti e fu complicata. Non nascondo che trovo che oggi ci dobbiamo rendere che la situazione non è semplice. Alla squadra ho detto che voglio vederli cattivi, con il coltello tra i denti. Dobbiamo renderci conto che distiamo quattro punti dal baratro: sono stanco di sentire che la squadra è forte tecnicamente, perché la squadra deve vincere i contrasti. Se non metti garra, fai fatica perché non sei metallizzato su un certo tipo di campionato che purtroppo si è palesato. Dobbiamo uscire immediatamente dalle sabbie mobili. Con la Cremonese voglio una squadra che lotti e che vinca i duelli. Contro il Milan ho visto un primo tempo di coraggio, nella ripresa si è abbassata. Ho detto al mister che non mi piace abbassarti, perché il gol te lo fanno. Dobbiamo stare lontani dalla nostra parte. Inizieranno a conoscermi..."

Sarà un mercato creativo come nel 2010?
"Se non sei bravo a farne uscire uno, ti crea problemi. Devo essere aiutato a fare collaborazioni furbe e intelligenti: se devo prendere un braccetto e liberare un trequarti...Non è solo creatività, di sicuro il mercato di gennaio è complicato e quando sono arrivato tanti giocatori volevano scappare. Oggi in tanti vogliono restare, ma devono dimostrarmelo"

Qual è l'urgenza più assoluta in vista della Cremonese? Cos'ha chiesto a Baroni?
"A Baroni ho chiesto di fare il Marco Baroni che conosco, di tirare fuori tutto ciò che ha dentro. Abbiamo giocato insieme a Lecce, è sempre stato uno caratteriale: da calciatore era cazzutissimo, da allenatore voglio che tiri fuori ciò che ha dentro. Marco può e deve fare di più, gliel'ho detto. Mi aspetto che la squadra gli somigli. Baroni è un grande lavoratore e ha temperamento: l'unica cosa che deve fare, è pretendere dai suoi giocatori che questa è la squadra di Baroni. Nella sua Lazio vedevo voglia di aggredire e di non stare in attesa, oggi il Toro deve avere un'identità. Pretendo che Baroni trasmetta le sue caratteristiche"

E' la difesa il reparto più sotto osservazione in vista del mercato? Giocherete ancora 3-5-2?
"Assolutamente sì. Il 3-5-2 sarà il modulo da qui alla fine: può capitare che con qualche defezione, per necessità o soluzione di partita ci può stare che si cambi. Stiamo andando avanti con il 3-5-2 e sarà così fino a fine campionato"

Che risposta si aspetta sabato?
"L'ho detto a Baroni, la Cremonese mi fa paura. A Bologna hanno giocato sugli errori degli avversari e sulle lacune, sfruttandole al meglio. Sarà una gara difficile, Nicola lo stimo e che studia molto gli avversari. Dobbiamo capire che sabato per noi è da coltello tra i denti. Se non lo capiamo, è un problema: è un messaggio che sto cercando di infondere. Un giocatore deve pensare che se viene saltato da un avversario, è una sconfitta. Dobbiamo vincere i contrasti, altrimenti ci passano come gli indiani. Ci sono tre o quattro leader che devono portare dentro i compagni: le gare si vincono vincendo i duelli personali, noi ne vinciamo pochi"

Ore 13.46 - Termina la conferenza stampa di Petrachi

Articoli correlati
Aboukhlal, Ngonge e non solo. Gli acquisti errati che hanno convinto Cairo a cambiare... Aboukhlal, Ngonge e non solo. Gli acquisti errati che hanno convinto Cairo a cambiare
"Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato... "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni... Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Altre notizie Serie A
Aboukhlal, Ngonge e non solo. Gli acquisti errati che hanno convinto Cairo a cambiare... Aboukhlal, Ngonge e non solo. Gli acquisti errati che hanno convinto Cairo a cambiare
L'utilità nulla di spostare una partita di 45 minuti. Per "aiutare" la Nazionale L'utilità nulla di spostare una partita di 45 minuti. Per "aiutare" la Nazionale
Coppola già in uscita dal Brighton? Il difensore può tornare in Italia: lo segue... Coppola già in uscita dal Brighton? Il difensore può tornare in Italia: lo segue la Fiorentina
"Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato... "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Lecce, Di Francesco: "Col Pisa sfida delicata. Stulic o Camarda? Non ho deciso" Lecce, Di Francesco: "Col Pisa sfida delicata. Stulic o Camarda? Non ho deciso"
Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni... Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Torino, Cairo: "Grazie Vagnati, ma ho voluto cambiare. Da Petrachi voglio giovani... Live TMWTorino, Cairo: "Grazie Vagnati, ma ho voluto cambiare. Da Petrachi voglio giovani con potenziale"
Torino, Petrachi: "La situazione è difficile, serve garra. Mercato? Non sarà rivoluzione... Live TMWTorino, Petrachi: "La situazione è difficile, serve garra. Mercato? Non sarà rivoluzione a gennaio"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine top news n.1 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Immagine top news n.2 Almeno un mese di stop per Francesco Acerbi: ecco il report medico dell'Inter
Immagine top news n.3 La Serie A ha un piano per aiutare la Nazionale: anticipare almeno un big match alle 20:00
Immagine top news n.4 Il saluto di Davide Vagnati: "Un onore rappresentare il Torino, ringrazio Cairo"
Immagine top news n.5 Fiorentina, parla Commisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine top news n.6 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
Immagine top news n.7 Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: “Mercato imprevedibile. Serie C livellata, servirà precisione chirurgica”
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Immagine news Serie C n.3 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aboukhlal, Ngonge e non solo. Gli acquisti errati che hanno convinto Cairo a cambiare
Immagine news Serie A n.2 L'utilità nulla di spostare una partita di 45 minuti. Per "aiutare" la Nazionale
Immagine news Serie A n.3 Coppola già in uscita dal Brighton? Il difensore può tornare in Italia: lo segue la Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Col Pisa sfida delicata. Stulic o Camarda? Non ho deciso"
Immagine news Serie A n.6 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Non ci son partite già pronosticate. Venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, metamorfosi che piace: organizzazione e concretezza. Mercato, priorità alla difesa
Immagine news Serie B n.3 Monza, Jacopo Sardo via in prestito a gennaio? Quattro club interessati in B
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Piccoli: "Interverremo sul mercato per tenere la B. Possanzini? Confermato"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Corsi: "Spero in un futuro carico di soddisfazioni. La Serie A? Vediamo a primavera"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Corona può rinnovare e andare a giocare in prestito: Reggiana interessata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: “Mercato imprevedibile. Serie C livellata, servirà precisione chirurgica”
Immagine news Serie C n.2 Livorno, cancello chiuso e campi vuoti: ecco lo sciopero dei tecnici del settore giovanile
Immagine news Serie C n.3 Triestina, ombre sui finanziamenti: indagine su fondi pubblici usati per sostenere il club
Immagine news Serie C n.4 Dal Canto: “Coppa Italia imprevedibile. Brescia? Decisione che sorprende a metà”
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Ninivaggi frena sul mercato: “Pochi ritocchi, priorità a giovani ed equilibrio”
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Rossi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere