Atalanta, presentata la quarta maglia: verrà utilizzata sabato sera contro il Cagliari

In occasione della sfida tra Atalanta e Cagliari, in programma sabato 13 dicembre, la Dea scenderà in campo con la quarta maglia (le immagini in calce all'articolo). Questa la nota del club orobico:

"Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare la quarta maglia gara per la stagione 2025/26, un design all’avanguardia che celebra l’essenza di Bergamo. L’interpretazione astratta dei colori iconici nerazzurri, già presente anche nella terza maglia 2025/26, diventa la stampa all-over che impreziosisce la maglia, unendo eleganza e spirito di innovazione.

Come per tutte le divise della stagione 2025/26, anche questo kit integra le più recenti tecnologie di performance di New Balance. Sviluppata con tecnologia NB Dry, la maglia è realizzata con tessuti di ultima generazione che favoriscono la traspirazione e aiutano a mantenere i giocatori freschi e asciutti, sia dentro che fuori dal campo. Dettagli come i pannelli laterali traspiranti e le applicazioni termoadesive garantiscono il massimo comfort e una vestibilità ottimale.

La quarta maglia 2025/26 sarà indossata dalla prima squadra in occasione del Christmas Match 2025 Atalanta-Cagliari, l'ultimo impegno casalingo prima del Natale, in programma sabato 13 dicembre alle 20.45. Il lancio sarà accompagnato da una campagna dedicata ai “Protagonisti silenziosi del matchday”: i tifosi atalantini — tra cui il personale dello stadio, gli autisti dei pullman e i lavoratori locali — che rinunciano a guardare la partita per essere al servizio degli altri".