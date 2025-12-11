Live TMW Torino, Cairo: "Grazie Vagnati, ma ho voluto cambiare. Da Petrachi voglio giovani con potenziale"

12.20 - E' il giorno della presentazione del nuovo ds del Torino Gianluca Petrachi, anche il presidente Urbano Cairo è presente all'appuntamento con i giornalisti e i media allo stadio Olimpico Grande Torino. L'inizio della conferenza stampa è previsto alle 12.30, segui la diretta testuale con le parole del patron granata su Tuttomercatoweb.com.

Ore 12.54 - Comincia la conferenza di Cairo

Prende la parola Cairo: "E' una presentazione di chi conoscete già. Prima di partire con la presentazione di Gianluca, ci tengo a dire due parole relativamente a Vagnati. Abbiamo avuto un buonissimo rapporto, fatto un percorso lungo e all'inizio accidentato e faticoso perché arrivò con il Covid. Fu una prima stagione difficile, poi è iniziato un periodo positivo con campionati di buon livello insieme a Juric sfiorando la Conference. Poi Vanoli...E' stato un periodo importante. Ho deciso di fare cambiamento, ma ringrazio Vagnati per l'impegno senza lesinare determinazione e voglia di fare. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Con Petrachi ci conosciamo da tanti anni, arrivò a dicembre 2009 e a gennaio 2010 abbiamo iniziato insieme in B. Arrivò e facemmo un po' di mercato velocemente, creativo, che non ha impedito di portare al Toro un giocatore come D'Ambrosio per cifre piccole oltre ad operazioni creative. Si era dato vitalità a quel campionato, con un po' da cambiare, e nel ritorno richiamammo Colantuono facendo 43 punti e recuperando bene fino al quinto posto vincendo la semifinale play-off con il Sassuolo e perdendo a Brescia con un gol annullato ad Arma che il Var di oggi non lo avrebbe tolto. L'anno successivo non andò bene, poi con Ventura arrivammo primi insieme al Pescara e da lì una salvezza in Serie A senza patemi, successivamente settimi andando in Europa League vincendo le gare eliminatorie fino ai gironi e unica squadra italiana a vincere al San Mamès. Fu un bel periodo, poi Ventura purtroppo decise di andare in Nazionale e noi prendemmo Mihajlovic. Mi dispiacque mandare via Sinisa, purtroppo poi ci ha lasciati ed è stata una cosa terribile, e arrivò Mazzarri facendo grandi cose con un'altra Europa League persa contro un Wolverhampton forte. Ci lasciamo con Petrachi, per un periodo non ci parlammo e poi fortunatamente anche grazie a un amico comune ci siamo ritrovati. Con Petrachi c'è stato un bel rapporto da amico, poi la rottura e successivamente il nostro amico fece un lavoro di mediazione: ci rivedemmo a cena a Milano e il nostro rapporto riprese".

Cosa l'ha portata a decidere questo cambio? L'allenatore non era un tema...

"Abbiamo fatto un percorso insieme lungo con Vagnati, ho ritenuto opportuno fare questo cambiamento. Entrare nelle motivazioni è relativo: rimarrà un rapporto personale buono con Davide, ma ho fatto questa scelta. Su vent'anni, ho fatto tre quarti di presidenza li ho fatti con Petrachi e Vagnati. Ho scelto così"

Quando ha maturato la decisione di mandare via Vagnati? E' legato anche alla mancanza di risultati?

"E' una cosa mia personale, non spiego il motivo. E' una decisione presa, ora pensiamo al futuro"

Cosa si aspetta da Petrachi?

"Memore di quei nove anni e mezzo, mi aspetto giocatori giovani da formare con potenziale. Serve quell'occhio che ti consenta di individuare giocatori con potenziale. Poi che con mister Baroni abbia un rapporto in simbiosi e di collaborazione e sintonia. E poi che trasmetta alla squadra carica e voglia"

Quali possono essere stati gli errori? Può pensare di inserire nuove figure in società?

"Pensi costantemente a come migliorare, in qualsiasi attività, e cerchi di metterlo in pratica. Ma pensiamo anche alle cose positive, non siamo arrivati in Europa ma abbiamo fatto campionati di buon livello e l'abbiamo mancata per un soffio. Abbiamo reso il Filadelfia un luogo accogliente per i giocatori, possono stare lì tutta la giornata anche mangiando, facendo le cure o andando in palestra. E poi abbiamo costruito il Robaldo, a breve sarà pronto e già adesso è utilizzato dalle squadre giovanili. Lo scorso anno abbiamo vinto i campionati U17 e U18 con ragazzi di prospettiva, in tanti hanno esordito in Serie A. Stiamo mantenendo la categoria Serie A da 14 anni come solo dieci squadre. Organigramma? Abbiamo fatto molto, qui abbiamo Innocenti che ha attività ticketing e digitale con buoni risultati. Abbiamo tante figure che stanno facendo bene, c'è uno scouting ricco di persone e Petrachi li utilizzerà al meglio: se dovremo potenziarci, per me non è un problema. L'importante è trovare le persone giuste"

Sul settore giovanile...

"Ludergnani è bravissimo, ha fatto un lavoro straordinario. Quest'anno la Primavera è partita male, dobbiamo rafforzarla. Ludergnani ha collaboratori in gamba, fanno un lavoro incredibile. Se pensiamo ai giocatori che ha tirato fuori come Gineitis, o Cacciamani che è andato alla Juve Stabia che oggi penalizza la Primavera ma domani avvantaggia la prima squadra. C'è un elenco lunghissimo di giocatori, Ludergnani è un top"

Di solito paga l'allenatore, ora ha pagato il ds: evidentemente non ha funzionato il mercato...E' questa la motivazione?

"La campagna acquisti, ad oggi, non ha dato i frutti sperati. Ma non vuol dire che questi giocatori non possano darti risultati e fare buone partite. Alcuni hanno avuto infortuni, poi ti aspetti di più perché hai anche speso. Mi aspetto che tirino fuori il potenziale e che ci diano buoni risultati"

