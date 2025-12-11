Lecce, Di Francesco: "Col Pisa sfida delicata. Stulic o Camarda? Non ho deciso"

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per presentare la sfida di campionato fra Lecce e Pisa, in programma domani alle 20:45.

Quanta rabbia c'è per la sconfitta di Cremona? Cosa non deve rifare il Lecce domani?

"Dobbiamo impattare sulla gara come abbiamo fatto con la Cremonese nel primo tempo, siamo mancati nel concretizzare il predominio della prima mezz'ora. Il rigore ha fato girare la partita in un modo differente. Ci può stare subire gol, ma non bisogna uscire dalla partita, è una cosa che non dobbiamo assolutamente ripetere".

Capitolo centravanti, come si interviene sulla testa dei calciatori?

"I calciatori non devono ascoltare quello che si dice in giro, cerco di estraniarli dall'esterno per farli rimanere concentrati sul campo. Poi penso alle soluzioni per la partita, domani può partire dal primo minuto Stulic o Camarda, sto ancora decidendo".

Senza Nzola il Pisa è più imprevedibile?

"Lui e Meister avevano un peso specifico in avanti. Non so se dovesse giocare Moreo o Tramoni, la struttura della squadra può cambiare, cercheranno di mettere maggiormente la palla a terra, arrivando sull'esterno con più uomini. Hanno fisicità e verticalità, giocatori bravi di testa che possono creare difficoltà agli avversari. Lo hanno fatto con l'Inter e col Parma. E' una sfida delicata".

Mancheranno i tifosi del Pisa

"Mi dispiace, sta diventando una costante purtroppo, il calcio è bello quando ci sono le due tifoserie che si rispettano da una parte e dall'altra. Noi vogliamo farci trascinare dai nostri tifosi, vogliamo dare continuità al successo casalingo con il Torino".

Dopo il Pisa calendario difficile e assenze per la Coppa d'Africa, questo fa assumere maggiore importanza alla gara?

"Sto preparando al meglio questa partita con i giocatori che ritengo più opportuni per far male al Pisa e conquistare i tre punti. Quando abbiamo avuto determinati equilibri abbiamo sempre fatto prestazioni importanti, osando il giusto per provare a portare a casa il successo. Dopo si vedrà, in base a chi sarà a disposizione affronteremo la partita successiva".

La lotta salvezza?

"E' molto equilibrata, ci sono pochi punti fra le squadre. La classifica è anomala, il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda. Una partita può dare tanto e quella successiva può toglierti tanto. Se passiamo dall'esaltazione col Torino alla depressione con la Cremonese commettiamo un errore gravissimo.

Cosa fare contro il Pisa per portare a casa la vittoria?

"Ci saranno momenti in cui attaccheremo e altri in cui difenderemo, l'importante è farlo insieme. Dobbiamo essere squadra in ogni momento della gara. Abbiamo lavorato tanto in questa direzione e non dobbiamo disperdere il lavoro fatto finora. Bisogna giocare di squadra".