TMW Palermo, Corona può rinnovare e andare a giocare in prestito: Reggiana interessata

Si avvicina il mercato di gennaio e anche in Serie B qualcosa si sta muovendo. In casa del Palermo il giovane Giacomo Corona ha diverse squadre che potrebbero bussare alla porta dei rosanero per chiedere un prestito di sei mesi.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante classe 2004 potrebbe prima rinnovare il proprio contratto con il Palermo, a scadenza attualmente il 30 giugno 2027, per poi valutare di andare a giocare con più continuità nella restante parte di stagione.

In particolare fino ad ora la Reggiana ha posato gli occhi su di lui nell'ottica di rinforzare il proprio reparto d'attacco con un giocatore di talento e potrebbe chiedere appunto un prestito. Fino a qui Corona ha giocato in sei occasioni, sempre subentrando nella ripresa, collezionando in totale 81 minuti in Serie B. Ha giocato inoltre due partite in Coppa Italia (116 minuti, con un gol ai calci di rigore contro la Cremonese) delle quali una da titolare, nella sconfitta contro l'Udinese nel secondo turno.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo l'attaccante italiano ha già vissuto parentesi in prestito prima nella Primavera di Torino ed Empoli e poi al Pontedera. Proprio in Serie C con il Pontedera ha messo in mostra le proprie qualità fra "i grandi", mettendo a segno 11 reti in 36 presenze nella passata stagione fra campionato regolare e playoff.