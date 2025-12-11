Colpo di scena a Torino: Cairo esonera Vagnati e riprende Petrachi come Direttore sportivo

È tutto vero, piuttosto a sorpresa il Torino ha fornito un doppio annuncio simultaneo, con il quale faceva sapere da una parte dell'esonero del precedente Direttore sportivo Davide Vagnati, e dall'altra della nomina del cavallo di ritorno Gianluca Petrachi, che torna così a sedere sulla scrivania dirigenziale dei granata a distanza di 6 anni dal momento in cui ha dato il suo addio, e dopo aver fatto pace con il suo presidente Urbano Cairo, con il quale aveva discusso (fu lui stesso a darne conferma in successive interviste) per via della difficoltà nel liberarlo e permettergli così di approdare alla Roma.

Si chiude dunque per il Torino un capitolo, quello legato alla figura di Vagnati, che durava da oltre 5 anni e se ne riapre un altro che in precedenza aveva scritto un decennio di storia del club granata. Sia l'uno che l'altro dirigente si sono resi protagonisti di operazioni ottime, ma anche di qualche errore di valutazione sul mercato. Intanto il rientrante Petrachi ha già incontrato la squadra, presentandosi al Filadelfia in compagnia del numero uno del club, Cairo.

Di seguito il comunicato ufficiale che ha pubblicato il Torino attorno all'ora di pranzo di mercoledì 10 dicembre: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".