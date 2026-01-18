La moglie e il figlio di Commisso chiamano dopo Bologna-Fiorentina: "Sarebbe stato orgoglioso"

La Fiorentina ha vinto 2-1 sul campo del Bologna, ottenendo il primo successo in trasferta del suo cammino nel campionato attuale.

A fine partita Catherine e Giuseppe Commisso, moglie e figlio del compianto Rocco, hanno chiamato il direttore generale Ferrari per fare i complimenti a mister Vanoli e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine. “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”, le parole al telefono. Negli spogliatoi il tecnico e i suoi giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso.