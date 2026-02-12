La Nazionale Under 21 della Serie A: Yildiz la stella, tanti gli azzurrini nell'undici titolare

Il ringiovanimento della Serie A è una tendenza evidente, forse anche per i pochi soldi che girano nel massimo campionato italiano, di certo in confronto alle superpotenze spagnole, francesi e tedesche, per non parlare della ricchissima Premier: abbiamo così pensato ad una squadra giovane che coinvolgo il nostro massimo campionato, senza limiti di nazionalità e andando a pescare solo tra gli Under 21. Immaginando un 4-3-3, impossibile non partire da Kenan Yildiz, che ad appena 20 anni è una delle stelle del nostro campionato. Il tridente è completato dal gioiellino dell'Inter Pio Esposito e dal laterale del Como Jesus Rodriguez, grande colpo estivo dei lombardi.

Difesa robusta con Honest Aahnor, un altro dei colpi estivi, ma dell'Atalanta, Pietro Comuzzo, salito alla ribalta come uno dei migliori difensori emergenti nonostante il campionato difficile della Fiorentina e un altro comasco, come Jacobo Ramon: anche lui è arrivato nella robusta campagna acquisti estiva della squadra di Fabregas.

Esterni di centrocampo che sembrano scontati: Davide Bartesaghi, rivelazione del Milan di Allegri, e Marco Palestra, diventato una colonna del Cagliari alla sua prima vera esperienza in Serie A. Più difficile trovare dei centrocampisti centrali che giocano con continuità: Lennon Miller dell'Udinese ha collezionato 12 gettoni ma con poca continuità, mentre Isak Vural del Pisa è stato condizionato da un infortunio ad inizio stagione.

E in porta? Non c'è l'imbarazzo della scelta, anzi forse c'è il solo Massimo Pessina del Bologna, chiamato ad aiutare la squadra dopo il ko a Skorupski e in grado di mantenere la porta inviolata nella vittoria casalinga contro il Napoli.