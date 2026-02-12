Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: "Intervento perfettamente riuscito"
Charles De Ketelaere si è operato quest'oggi dopo il problema accusato nel riscaldamento prima del match contro la Cremonese. Il belga doveva partire titolare, ma all'ultimo ha dato forfait e al suo posto è stato schierato Lazar Samardzic. L'Atalanta ha aggiornato sull'operazione con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, che noi riportiamo di seguito:
"Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".
