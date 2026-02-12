Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Grandis torna su Bologna-Lazio: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso"

De Grandis torna su Bologna-Lazio: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 16:45Serie A
Niccolò Righi

All'indomani della vittoria contro il Bologna ottenuta dalla Lazio ai calci di rigore, che ha permesso alla formazione di Maurizio Sarri di accedere alla semifinale di Coppa Italia, è intervenuto il noto giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ai microfoni di Radio Laziale. Queste le sue parole: "Sul concetto di gruppo non mi soffermo mai troppo, mi sembra un discorso che lascia poco, ma questa Lazio ha un gruppo bellissimo, si vede unione in tutti, guardate anche Romagnoli dopo il goal. Ieri ho visto tante belle riscosse, Dele, Noslin e Nuno hanno dimostrato di esserci, Dele e Noslin nel goal e Tavares si è preso la responsabilità sul primo rigore".

De Grandis sottolinea come secondo lui manchi anche un rosso per Ferguson: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso. Se un giocatore sta correndo non puoi trattenerlo, quello è sempre fallo, se volontariamente sbilanci un avversario è sempre fallo".

Poi l'elogio a Rovella: "Rovella piace a tutti, ma in questo momento è in difficoltà, Cataldi è l’unico che prova a cercare la verticalizzazione, è troppo importante in questo momento per la Lazio".

