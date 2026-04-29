Rimpianto Italia, i Mondiali 2026 valgono ancora di più: la FIFA aumenta il montepremi
Il Consiglio della FIFA si è riunito in vista del 76° Congresso FIFA a Vancouver, in Canada, una delle città ospitanti i Mondiali 2026, 44 giorni prima del calcio d’inizio del torneo. Dato il successo commerciale del torneo maschile di punta della FIFA, il Consiglio della FIFA, secondo quanto riportato dal comunicato stampa ufficiale, ha deciso di aumentare del 15% le risorse da distribuire a tutte le 48 squadre partecipanti, per un totale di 871 milioni di dollari.
Il montepremi aumentato sarà ripartito come segue:
* Fondi per la preparazione: aumento da 1,5 milioni di dollari a 2,5 milioni di dollari
* Fondi per le qualificazioni: aumento da 9 milioni di dollari a 10 milioni di dollari
* Contributi aggiuntivi alle squadre: sussidi per i costi delle delegazioni delle squadre e aumento delle quote di biglietti assegnate alle squadre per un totale di oltre 16 milioni di dollari
Il saldo delle entrate continuerà a essere ridistribuito nel calcio mondiale a beneficio e attraverso tutte le 211 Federazioni affiliate alla FIFA. “La FIFA è orgogliosa di trovarsi nella posizione finanziaria più solida di sempre, il che ci consente di aiutare tutte le nostre Federazioni affiliate in modo senza precedenti. Questo è un ulteriore esempio di come le risorse della FIFA vengano reinvestite nel calcio”, ha dichiarato il Presidente, Gianni Infantino.
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