Fiorentina, Paratici ha confermato Vanoli e ora pensa al mercato: servono 4-6 innesti

Il segnale che serviva è arrivato subito, forte e inequivocabile. In casa Fiorentina, prima ancora di mettere mano al mercato, la nuova area decisionale ha scelto di intervenire sul piano della stabilità interna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prima mossa di Fabio Paratici è stata la conferma di Paolo Vanoli, una scelta tutt’altro che formale ma pensata per togliere ogni possibile alibi allo spogliatoio.

L’allenatore varesino non è in discussione per il momento . Un messaggio chiaro, che precede l’arrivo operativo di Paratici, deciso a ristabilire ordine, ruoli e responsabilità all’interno del gruppo. Il lavoro del dirigente passerà anche dai colloqui individuali con i giocatori: confronti diretti per capire chi crede davvero nella corsa salvezza e chi è pronto a spendersi fino in fondo per la maglia viola. Da lì, inevitabilmente, si passerà al mercato. Servono rinforzi immediati e mirati, capaci di cambiare volto e rendimento alla squadra.

Il piano è ambizioso ma necessario: almeno quattro innesti sicuri, con la possibilità di arrivare a cinque o sei operazioni. Due difensori, uno o due centrocampisti e almeno uno, forse due, attaccanti. La Fiorentina è chiamata a una reazione netta: la conferma di Vanoli è solo il primo tassello di una corsa contro il tempo per evitare il peggio.