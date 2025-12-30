Roma, concorrenza in casa per Zirkzee? L'Everton, dei Friedkin, pensa all'olandese e a Mainoo

L'Everton valuta il grande colpo in prestito per rinforzare la rosa a disposizione di Sean Dyche. Secondo quanto riportato dall'i Paper, i Toffees starebbero monitorando con estrema attenzione la situazione in casa Manchester United, puntando i fari sul duo composto da Joshua Zirkzee e Kobbie Mainoo.

Entrambi i talenti dei Red Devils hanno faticato a trovare spazio con continuità dall'arrivo di Ruben Amorim, finendo inevitabilmente al centro di numerose voci di mercato. Se per l'attaccante olandese le sirene della Serie A si fanno sempre più forti — con la Roma che appare in prima fila per riportarlo in Italia — l'Everton spera di convincere il giocatore a restare in Inghilterra offrendogli una maglia da titolare garantita. Una situazione che però sarebbe davvero particolare, con i Toffees che andrebbero in diretta concorrenza con un club della stessa famiglia, visto che sia Everton che Roma sono di proprietà della famiglia Friedkin.

Più complessa appare la pista che porta a Kobbie Mainoo. Nonostante il poco impiego recente, il Manchester United starebbe riflettendo profondamente su una sua possibile cessione, anche a titolo temporaneo. A pesare sono soprattutto le condizioni fisiche della rosa di Amorim: con il capitano Bruno Fernandes fermo ai box per infortunio, i Red Devils potrebbero aver bisogno del giovane centrocampista una volta rientrato dal suo attuale stop (previsto in tempi più brevi rispetto a quelli del portoghese).