La peggior Juve si fa portare a spasso. I gol di Napoli non arrivano in momenti a caso

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
ieri alle 23:19Serie A
Ivan Cardia

La verità, sulla serata della Juventus, l’ha detta il suo allenatore Luciano Spalletti: “Se non la guidi tu, ti trovi a fare il passeggero degli altri che prendono delle decisioni e tu ti devi adeguare”. È quello che i bianconeri hanno fatto nel tempio napoletano del Maradona: si sono fatti portare a spasso.

 La peggior Juve stagionale. Va fatta, per carità, la tara all’avversario: questo Napoli sembra persino più convinto e convincente di quello che ha vinto lo scudetto. È famelico - cosa che la Juve non riesce a essere, nonostante i punti di ritardo dalla vetta glielo imporrebbero - e corre veloce. Neanche nella brutta serata con il Como, la Vecchia Signora era stata così remissiva e improducente. Ha tirato pochissimo (cinque volte in tutto), in area avversaria non si è vista, ha creato appena 0.24 xG. Come ha detto Spalletti: la partita l’ha dettata il Napoli.

E i momenti dei gol… Il tecnico toscano, intanto, cerca la quadratura del cerchio, che per definizione è impossibile: ha rinunciato ai centravanti e ha chiuso la partita con David e Openda insieme, le risposte le ha avute - come sempre - dal solo e unico Kenan Yildiz. Il dubbio, però, viene: i momenti dei gol sono casuali? La Juve ha preso l’1-0 quando non aveva un centravanti di ruolo, poi ha pareggiato quando è entrato David e il turco si è defilato, infine ha incassato il 2-1 due minuti dopo la sostituzione di Yildiz con Openda. Sarà un caso, ma forse gatta ci cova.

Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l'aggancio
