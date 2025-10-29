Yildiz come Pogba: il turco eguaglia il francese per numero di gol prima dei 21 anni
Statistica Opta che evidenzia come Kenan Yildiz abbia eguagliato Paul Pogba come giocatore con più gol segnati con la Juventus prima di compiere 21 anni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Quello contro l'Udinese è l'11° e considerando che il 4 maggio 2026 il turco compirà 21 anni c'è tutto il tempo di migliorare questo primato, ecco l'elenco completo:
23 dicembre 2023, Frosinone - Juventus 1-2
20 maggio 2024, Bologna - Juventus 3-3
27 ottobre 2024, Inter - Juventus 4-4 (2 gol)
9 novembre 2024, Juventus - Torino 2-0
11 gennaio 2025, Torino - Juventus 1-1
29 marzo 2025, Juventus - Genoa 1-0
12 aprile 2025, Juventus - Lecce 2-1
25 maggio 2025, Venezia - Juventus 2-3
13 settembre 2025, Juventus - Inter 4-3
29 ottobre 2025, Juventus - Udinese 3-1