La ricetta di Zola per migliorare l'Italia: "Meno passing game, più coraggio nell'uno contro uno"

Gianfranco Zola, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff: "La partita stava andando in una direzione che non mi piaceva, ma fortunatamente nella ripresa abbiamo creato dei momenti di qualità che hanno fatto la differenza".

Sulla creatività mancante: "Questo è un momento in cui dobbiamo celebrare, perché abbiamo ottenuto una buona vittoria, poi è chiaro che possiamo migliorare. Un po' di creatività aiuterebbe. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma creavamo occasioni solo con dei cross. Se riusciamo a cambiare, possiamo fare la differenza".

Su cosa serve: "Meno passing game e più coraggio per cercare l'uno contro uno".