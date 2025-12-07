La Roma affonda a Cagliari, dubbio Pulisic a Torino. Le top news delle ore 18

La Roma trova la seconda sconfitta consecutiva e per la seconda gara di fila non trova la via del gol. Primo posto distante per ora tre punti, ma con Napoli e Milan che devono ancora scendere in campo. I giallorossi fanno risorgere il Cagliari, che colgono la vittoria dopo 79 giorni. L'ultima a Lecce il 19 settembre, doppietta di Belotti.

Pesa l'espulsione di Celik al 52'. A fine partita Gian Piero Gasperini ha dichiarato: "In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non prendere pericoli. Diventa più una battaglia che una partita, era difficile costruire. Abbiamo fatto qualche errore grossolano anche in fase difensiva, che ci è costato la gara".

Festa per la Cremonese, che dopo 14 giornate ha già 20 punti in classifica. Battuto 2-0 il Lecce, con il pubblico dello "Zini" che non celebrava una vittoria nel proprio stadio dal 29 agosto. Quinto centro per Federico Bonazzoli, primo per Antonio Sanabria.

Lo ha fatto sapere Allegri in conferenza stampa: domani sera, per la partita tra Torino e Milan che chiuderà la 14ª giornata di Serie A, è in forte dubbio la presenza di Christian Pulisic. Una sindrome influenzale fa sì che non sia affatto certo che l'americano sia della partita. Chi ne prenderebbe il posto? Con Gimenez ancora ai box, si apre adesso ufficialmente un ballottaggio per una maglia da titolare là davanti che vede coinvolti Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, in realtà centrocampista ma pronto ad adattarsi eventualmente anche da numero nove, come peraltro gli è già capitato nel corso di questa stagione.

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, si è proiettato alla sfida contro il Pisa di domani: "Sappiamo dell'importanza della partita. Due squadra con tanta voglia di vincere. Dobbiamo affrontarla con umiltà e determinazione, che ci deve portare al risultato che vogliamo".

Nei giorni scorsi però ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro - che possa rientrare sul destro - per il proprio attacco. Se ci fosse un'apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell'attuale. Il problema è che Mohamed Salah, ieri, ha avuto parole che danno ombra su una sua possibile permanenza.