La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk

La Roma sta già pensando al dopo Celik, segno che il contratto del turco difficilmente verrà rinnovato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha avviato i primi sondaggi per Yukhym Konoplya, terzino destro di 26 anni dello Shakhtar Donetsk, il cui contratto scadrà a settembre. Insieme ad Alajbegovic, è il calciatore che in questo momento i giallorossi stanno osservando più da vicino.

Il classe '99 in carriera vanta 114 presenze e 7 gol con lo Shakhtar Donetsk e 49 gettoni e una rete con il Desna Chernigiv. Inoltre è sceso in campo 27 volte con l'Ucraina, trovando 2 centri, 5 con l'Under 21, con un gol all'attivo, 8 con l'Under 20, 5 con l'Under 19 e una con l'Under 18. Nel suo palmares annovera un Mondiale Under 20, 2 Coppa di Ucraina, una Supercoppa Ucraina e 2 campionati ucraini.