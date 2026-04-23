Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi

È stata convocata per le ore 11.30 di lunedì 27 aprile la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 marzo e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:

- informativa del segretario generale;

- modifiche regolamentari; procedure, criteri e termini per l’eventuale riammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- procedure, criteri e termini per l’eventuale sostituzione di società neopromosse in Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato nazionale Serie D, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Lega Nazionale Dilettanti, s.s. 2026/2027;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027;

- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027;

- norme in materia di tesseramento calciatori/calciatrici extracomunitari/ie in ambito professionistico, s.s. 2026/2027; nomine di competenza; varie ed eventuali.